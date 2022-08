Dopo un lungo periodo di beta, Overwatch 2 ora ha davanti a sé solo un paio di mesi prima di uscire in via ufficiale al pubblico. Il titolo, annunciato ormai diversi anni fa, è andato incontro a una serie di cambiamenti, con il più importante di questi che ha trasformato l’esperienza Blizzard in un titolo che si presenterà ai nastri di partenza come un free-to-play. Ovviamente il nuovo Overwatch avrà delle microtransazioni, e in questi giorni è stata la stessa Blizzard a cercare di capire quanto gli appassionati sarebbero disposti a spendere per delle skin e degli oggetti.

Il sondaggio in questione è emerso in rete grazie alla segnalazione di un appassionato, il quale ha compilato quanto chiesto direttamente da Blizzard. La cosa che ha attirato le attenzioni degli appassionati riguarda il costo di alcune microtransazioni, e il modo in cui la compagnia statunitense abbia deciso di chiedere un parere ai giocatori. Come possiamo vedere dagli screen postati su Twitter, Blizzard è stata precisa nel chiedere il parare su alcuni prezzi di diversi contenuti di gioco.

Nello specifico, possiamo leggere come Blizzard chieda agli utenti se sarebbero disposti a spendere 45 Dollari per una skin Mitica in Overwatch 2. Per quanto riguarda le skin Leggendarie, invece, Blizzard ha chiesto cosa ne pensano i videogiocatori se fossero vendute al costo di circa 25 Dollari. Ma non ci si ferma qua, dato che all’interno del sondaggio vengono citati anche altri oggetti cosmetici per le armi, emote, animazioni.

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they're gauging for OW2 are really expensive. I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they're leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB — Portergauge ️‍ (@Portergauge) July 30, 2022

A questo sondaggio la community non ha risposto con estremo entusiasmo, anzi, sono già numerose le critiche mosse dagli appassionati che hanno storto parecchio il naso per il momento. Bisognerà vedere se questi prezzi delle microtransazioni di Overwatch 2 verranno confermati da Blizzard o se ci saranno delle modifiche una volta che il titolo free-to-play verrà lanciato il prossimo 4 ottobre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.