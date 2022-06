Nella giornata di ieri, Blizzard Entertainment ha annunciato la data di uscita della seconda beta di Overwatch 2. La nuova versione di prova del gioco multiplayer del team di sviluppo arriverà il 28 giugno 2022, mentre da domani sarà disponibile la pre-registrazione, probabilmente a margine dell’evento dedicato allo shooter. Ci sono però un paio di differenze rispetto alla prima beta, a partire proprio dalla disponibilità della stessa e delle piattaforme su cui approderà nei prossimi giorni.

A differenza della prima beta, infatti, questa volta la versione di prova sarà disponibile non solo su PC, ma anche su console Xbox e PlayStation. Maggiori dettagli sulle piattaforme saranno annunciate domani, ma probabilmente la beta di Overwatch 2 sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Non sappiamo però se ci saranno esclusività di qualche tipo oppure se la versione di prova sarà disponibile fin da subito su tutte le console.

L’annuncio della beta di Overwatch 2 è arrivato qualche giorno dopo un altro, importante reveal da parte di Blizzard Entertainment. Parliamo ovviamente della data di uscita del gioco. Lo shooter del team di sviluppo sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022 su tutte le console Microsoft e Sony. Il gioco non arriverà però in versione definitiva, bensì in Early Access, e soprattutto sarà free-to-play rispetto al predecessore, disponibile invece solo a pagamento.

Nella nuova beta del gioco saranno disponibili una nuova mappa e un nuovo personaggio, chiamato Junker Queen. Nel corso della giornata di domani sapremo sicuramente qualcosa di più in merito ai contenuti e soprattutto al nuovo protagonista del titolo. L’appuntamento è dunque previsto per domani, 16 giugno 2022, quando conosceremo tutti i nuovi dettagli di Overwatch 2. In attesa di sapere ulteriori informazioni al riguardo, continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.