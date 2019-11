Overwatch 2, versione Switch e i piani per il primo capitolo

Overwatch 2 arriverà anche su Switch ma per tutte le versioni manca la data d'uscita. Blizzard garantisce che continuerà il supporto al primo capitolo.

I possessori della console ibrida di Nintendo e fan dello shooter Blizzard possono tirare un sospiro di sollievo: Overwatch 2 sarà disponibile anche per Switch. Lo ha confermato il game director della serie Jeff Kaplan dopo l’annuncio ufficiale arrivato durante la BlizzCon 2019 che riguardava solo PlayStation 4, Xbox One e PC dove il gioco sarà disponibile sullo store ufficiale. Per tutte queste versioni manca però ancora una data di uscita.

“Non lo so. Non ne ho la minima idea” ha detto Kaplan parlando dell’uscita di Overwatch 2. “Non abbiamo ancora in mente una data precisa” ha ammesso. In ogni caso, in attesa del secondo capitolo, i giocatori possono aspettarsi comunque degli aggiornamenti per il primo titolo anche se con qualche lieve modifica rispetto al tipo di supporto che c’è stato sino ad ora.

Blizzard intende infatti rilasciare anche nei prossimi mesi nuovi oggetti cosmetici e ovviamente mettere a disposizione dei giocatori i classici eventi stagionali anche se non sono previste comunque nuove missioni che faranno avanzare ulteriormente la storia. Nessun commento, inoltre, da parte del game director sulla possibilità che anche nel 2020 possano essere rilasciati nuovi eroi per il primo capitolo. Solitamente la media è di tre all’anno ma con l’annuncio di Overwatch 2 (e il lavoro che il seguito comporta) è ragionevole pensare che l’introduzione di nuovi personaggi possa essere rinviata direttamente all’uscita del nuovo capitolo.

Tra le novità di Overwatch 2 annunciate, al momento ci sono nuove mappe PvP, nuove missioni PvE e una nuova modalità per il gioco a squadre. Per quanto riguarda invece il cast, è stato ufficializzato il nome di Sojourn. In ogni caso è difficile aspettarsi delle importanti rivelazioni su Overwatch 2 nei prossimi mesi. Il game director Kaplan ha infatti spiegato che dopo la BlizzCon 2019 il suo team resterà in silenzio per un po’ lasciando intendere che per nuove notizie bisognerà inevitabilmente attendere.