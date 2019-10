Overwatch 2: dettagli sul trailer e su Tracer tramite un leaker

Overwatch 2 potrebbe essere annunciato al BlizzCon e ora un noto leaker ci dà informazioni sul trailer e sulle abilità potenziate di Tracer.

Manca poco più di una settimana al BlizzCon 2019, il nuovo evento dedicato alle IP di Blizzard. Durante la conferenza, stando agli ultimi rumor e leak, dovrebbero essere annunciato grandi titoli del calibro di Diablo 2 Remastered, Diablo 4 e Overwatch 2. Per quanto riguarda quest’ultimo, vengono ora condivisi nuovi dettagli da parte di un noto leaker.

Parliamo dell’utente Twitter Metro. Quest’ultimo in passato ha rilasciato informazioni molto precise (poi rivelatesi vere) sull’eroina Ashe. Ora, invece, ci parla di quello che dovrebbe essere il trailer di Overwatch 2, oltre a dettagli legati a Tracer. Ecco le sue parole, in traduzione: “Il trailer cinematico includerà molti eroi, ma i principali saranno Mei, Tracer, Winson e un giovane Genji. Apparirà il logo di Overwatch e alla fine comparirà il numero 2. La folla andrà in delirio e Jeff [Kaplan] salirà sul palco (non so di preciso quando si mostrerà, però)”.

Poi continua con: “Il sistema dei livelli cambierà certe abilità degli eroi nel gioco. Non so se si tratta di una caratteristica dedicata al PvE o anche al PvP. Per esempio, ci sarà una versione potenziata dell’abilità di Tracer, Granata a Impulsi, la quale farà in modo che, se si attacca a un avversario, tutti i nemici vicini al bersaglio colpito vengano anch’essi colpiti da una granata.”

Ovviamente, trattandosi di un leak, è consigliabile prendere queste informazioni con le pinze. Metro, non di meno, è una fonte affidabile e, vista la vicinanza con il BlizzCon 2019 (1 e 2 novembre), è difficile non iniziare a sperare che Overwatch 2 sia in effetti tra gli annunci di Blizzard. Diteci, quali sono le vostre speranze in merito?