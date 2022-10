In base ad alcune recenti dichiarazioni sembrerebbe che Blizzard stia indagando, tra le fila della sua community, su alcuni specifici aspetti di Overwatch 2. Nello specifico si parla di riscontri in merito alle cose che si possono acquistare nello shop in game e sul Battle Pass. Fin dalla sua pubblicazione Overwatch 2 ha immediatamente riscontrato altissimi numeri di affluenza, cercando sia di tener fronte alle lunghe liste di attesa iniziali che ai successivi bug fuori usciti mano a mano.

Il rapporto diretto con la sua utenza è risultato quindi centrale fin dai suoi primissimi momenti online, siglando un rapporto che ad oggi sembra stia proseguendo, fornendo un servizio pronto a mettere d’accordo anche gli utenti meno assidui. Tornando all’indagine suddetta, il tutto si ricollega ad un utente Reddit, tale FelineXJunkie, il quale ha realizzato un post subreddit nel quale racconta di un sondaggio cui la Blizzard lo avrebbe sottoposto attraverso una mail.

Riportando il suo contenuto attraverso un’immagine, sembrerebbe proprio che la Blizzard abbia organizzato un sondaggio per approfondire l’attuale rapporto dei giocatori di Overwatch 2, così da ricevere da loro un feedback sul Battle Pass e gli acquisti in game. Le varie domande sono state riportate dall’utente, raccontando la sua esperienza in questo modo: “Ho ricevuto un’e-mail da Blizzard in cui mi veniva chiesto di partecipare a un sondaggio, rispondendo ad alcune domande. Il sondaggio verteva su argomenti riguardanti il Battle Pass e l’Overwatch Store. Nel caso in cui non lo aveste ancora fatto, assicuratevi di compilarlo. Spero davvero che questo rappresenti un primo passo verso il cambiamento”.

Feline non è stato l’unico appassionato di Overwatch 2 ad essere contattato attraverso una mail del genere, confermando che si tratta di un fenomeno attualmente diffuso e riconosciuto da più elementi della community, Anche un altro utente, rispondendo a questo post ha rivelato che: “L’ho ricevuto anche io e l’ho compilato. Ho cercato di essere critico e al tempo stesso onesto, dato che temevo avrebbero scartato le risposte ‘troppo aggressive’. Spero che una dinamica del genere significhi che sono disposti a modificare le cose. A questo punto non ne ho idea. La gestione di questo gioco è stata a dir poco deludente finora”.