Overwatch, prima del secondo capitolo uscirà almeno un altro eroe

Buonissime notizie per i giocatori del primo Overwatch: prima dell'uscita del secondo capitolo uscirà infatti almeno un altro eroe.

Ottime notizie per i numerosissimi fan del primo capitolo di Overwatch: nonostante l’annuncio del secondo episodio della saga al BlizzCon 2019, infatti, Blizzard Entertainment non ha assolutamente intenzione di diminuire il supporto al suo vecchio gioco, ma ha anzi preso l’occasione al balzo per annunciare anche diverse novità.

Il celebre publisher ha infatti approfittato del grande risalto mediatico dato dalla manifestazione e dall’annuncio di Overwatch 2 per assicurare i fan del primo episodio e annunciare l’arrivo di almeno un altro eroe all’interno di Overwatch.

Jeff Kaplan, il director del titolo, ha infatti dichiarato in un’intervista: “Abbiamo dei piani per almeno un ulteriore eroe prima di Overwatch 2. Sojourn è già stata annunciata per il secondo capitolo della saga quindi, no, non stiamo parlando di lei.” Sojourn, infatti, come precedentemente dichiarato, farò il suo esordio come eroe proprio nell’attesissimo seguito.

I rumor più accreditati vorrebbero come prossimo eroe Echo, il sinuoso robot introdotto dal filmato dedicato a McCree e visto anche all’interno del trailer d’annuncio del secondo episodio. In passato la software house aveva già aperto le porte ad un suo possibile sbarco come eroe all’interno del titolo.

Prima di vedere il nuovo personaggio di Overwatch bisognerà però molto probabilmente attendere ancora un po’: considerando come Sigma sia stato introdotto solo ad agosto di quest anno, infatti, il nuovo eroe arriverà con ogni probabilità non prima di dicembre o gennaio.

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti di sapere che prima o poi Overwatch si arricchirà ancora con nuovi eroi? Avete già giocato al titolo o è stato proprio l’annuncio del secondo episodio ad accendere per voi i riflettori su questa saga? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!