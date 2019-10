Overwatch: annunciato il romanzo The Hero of Numbani

L'universo dedicato a Overwatch continua ad espandersi sempre più: è appena stato annunciato il romanzo The Hero of Numbani dedicato al franchise.

L’universo creato da Blizzard per Overwatch continua imperterrito ad espandersi, grazie ad opere provenienti dai più disparati media. Dopo fumetti, libri di cucina e corti animati, infatti, Overwatch sbarca anche nella letteratura più tradizionale, grazie al romanzo The Hero of Numbani, edito da Scholastic e atteso per il 2020.

Il tomo è infatti apparso su Amazon, con tanto di descrizione ufficiale. The Hero of Numbani si incentrerà sull’eroe Efi Oladele, la giovane ragazza che ha creato Orisa e che ricorderete probabilmente per l’attacco ai temibili bot OR15. Proprio in seguito a tale scontro Oladele costruì Orisa con i resti rimanenti.

Oltre alla trama di fondo Amazon riporta anche ulteriori interessanti dettagli sull’opera, che riportiamo di seguito: “Questo romanzo pieno di azione includerà l’eroina amata dai fan Efi, Orisa, Doomfist e Lucio, il tutto in una nuovissima storia proveniente direttamente dal team di Overwatch e dall’acclamato scrittore Nicky Drayden“. Non solo Efi e Orisa, quindi, ma anche tanti altri personaggi decisamente cari a molti utenti del titolo.

Oladele è stata introdotta in Overwatch nel 2017 come personaggio di supporto ad Orisa, il robot da lei creato. Un ruolo decisamente congeniale per la giovane che, nonostante le grandi abilità di robotica, resta comunque una ragazzina di soli 11 anni.

Che ne pensate di questa notizia, siete dei fan del grande universo imbastito da Blizzard per Overwatch? Avete mai giocato al celebre titolo o vi siete limitati a rimanere dei semplici osservatori di questo grande fenomeno? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti di questo articolo!