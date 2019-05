Overwatch, in arrivo una feature attesa da tempo

Dopo anni di lunga attesa una feature richiestissima dalla community si appresta finalmente a sbarcare sul celebre Overwatch.

Grandi notizie per gli amanti di Overwatch, con il titolo Blizzard che a breve si arricchirà di una modalità richiesta a gran voce dall’enorme community del titolo. Un desiderio che circola veramente da tanto tempo e che finalmente, dopo tutta questa attesa, sta per essere esaudito da Blizzard.

A breve sarà infatti introdotta su Overwatch l’attesissima modalità replay, che permetterà ai vari giocatori di osservare le proprie vecchie partite e imparare dai propri errori. Una mancanza fino ad oggi ad onor del vero inspiegabile. Meglio tardi che mai comunque e a breve la community potrà quindi finalmente godere anche di questa nuova meccanica.

La feature, attualmente in fase di test su Overwatch PTR, permetterà ai fan di osservare gli ultimi dieci match giocati da praticamente ogni prospettiva. Similmente a come succede nella modalità replay in altri titoli, infatti, sarà possibile modificare la velocità di riproduzione del replay, controllare la telecamera e scegliere tra diversi punti di vista, come quelli in prima persona, in terza o, ancora, direttamente dall’alto.

Sarà inoltre possibile anche utilizzare un overlay della mappa simile a quello visto nei match dell’Overwatch League e piazzare delle camere statiche da cui osservare attentamente i vari punti caldi della mappa. Nonostante la lunga attesa necessaria sembra proprio che Blizzard abbia quindi fatto decisamente le cose in grande, regalando ai fan del titolo una feature decisamente ricca e completa e che permetterà ai vari giocatori di migliorare le proprie prestazioni di gioco.

Che ne pensate di questa nuova aggiunta su Overwatch, anche voi stavate attendendo da molto questa modalità replay? La utilizzerete o è secondo voi una novità superflua? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!