Overwatch: Blizzard sta sviluppando il Ban degli Eroi?

Una delle funzionalità più richieste, e anche tra le più controverse, che alcuni giocatori desiderano vedere implementate all’interno di Overwatch è la possibilità di bannare gli Eroi della squadra avversaria. Molto similmente a ciò che già avviene in League of Legends o Dota 2, la squadra avversaria ha la scelta di bandire alcuni Eroi dalla parte della squadra concorrente. Tutto ciò consentirebbe di giocare con una varietà diversa nelle composizioni delle squadre e aggiungerebbe più imprevedibilità alle partite.

A quanto pare, stando a un rumor che circola in rete, Blizzard sarebbe già al lavoro per inserire il ban degli Eroi all’interno del proprio Hero Shooter. Secondo l’utente che si fa chiamate con il nick Metro su Twitter, che in precedenza aveva fatto trapelare in anticipo i dettagli su Ashe e Overwatch 2 prima dei loro annunci ufficiali, si dice che tra qualche settimana si inizierà a parlare di un grande aggiornamento per Overwatch, ed è molto probabile che il ban degli Eroi venga aggiunto al titolo proprio durante questo prossimo update.

Big update for OW is rumored in a few weeks, it is very likely that hero bans will be added to the game as the dev team has been working on them for a while!

— Metro (@Metro_OW) January 20, 2020