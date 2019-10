Overwatch: Digital Foundry ha messo sotto torchio la versione Nintendo Switch

Overwatch è stato recentemente messo sotto torchio dalle sapienti mani di Digital Foundry: ecco quanto emerso dalla loro analisi.

The Witcher 3 e Overwatch sono recentemente sbarcati, tra lo stupore di innumerevoli giocatori, su Nintendo Switch, con la piccola console giapponese che ha quindi arricchito il suo già corposo parco titoli con due opere di grandissimo valore.

Quando si tratta di portare titoli di tale calibro anche sull’ammiraglia di casa Nintendo, spesso e volentieri la prima preoccupazione è quella riguardante il lato tecnico della conversione, che si ritiene non possa rendere giustizia all’esperienza offerta su altre piattaforme.

Digital Foundry, un’eminenza in tale ambito, ha quindi recentemente deciso di mettere sotto torchio la versione per Nintendo Switch di Overwatch, evidenziando purtroppo anche alcune incertezzae.

L’opera di Blizzard gira infatti a 900p in modalità docked e 720p in portatile, utilizzando però anche un sistema dinamico che scala la risoluzione nei momenti di bisogno. Anche il framerate, purtroppo, non è dei migliori e scende spesso e volentieri sotto i 30 frame per secondo nelle scene più concitate, mentre resta decisamente solido nei momenti più standard. Inevitabile, infine, una decisa riduzione della qualità di texture e modelli vari all’interno del titolo rispetto alle versioni maggiori dell’opera.

In ogni caso Overwatch è un titolo che, nonostante queste magagne, riesce a convincere anche su Nintendo Switch e che, a patto di saper convivere con un framerate decisamente inferiore, promette veramente tante ore di gioco.

Che ne pensate di questa notizia, ne siete rimasti sorpresi o vi aspettavate delle performance simili su Nintendo Switch? Avete mai giocato al celebre titolo di Blizzard o approfitterete di questa versione per la piccola console nipponica per immergervi nel suo mondo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!