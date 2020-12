Overwatch è gratis su PC per le festività natalizie!

Overwatch, lo sparatutto online firmato Blizzard, è probabilmente una delle più grandi sorprese della scorsa generazione. Il titolo nel giro degli anni ha subito dei grossi aggiornamenti che hanno cambiato drasticamente le sorti dell’opera mantenendo però un gameplay tanto frenetico quanto divertente. Il team di sviluppo lo sa bene ed è per questo che a volte rende la versione free trial disponibile per tutti coloro che vogliono avvicinarcisi.

Nella giornata di ieri Blizzard ha annunciato che Overwatch potrà essere scaricato e giocato durante le festività natalizie in forma totalmente gratuita fino al 4 gennaio. L’offerta è valida solo per i possessori PC e per farlo basterà andare sul sito ufficiale e scaricare la versione. Con questa potrete provare tutto ciò che il titolo ha da offrire con una quantità enorme di eroi disponibili, mappe di gioco e modalità.

Se scaricherete la versione gratuita, potrete anche progredire di livello oltre ad ottenere forzieri e tanto altro ancora. I progressi potranno essere successivamente conservati nell’eventualità che vogliate acquistare il gioco completo. Sempre sul sito ufficiale, infatti, Overwatch è scontato del 25% mentre la Legendary Edition al 50%. C’è da dire anche che i giocatori PS4 e Xbox One potranno approfittare degli sconti e della Free Trial per l’Overwatch: Legendary Edition tramite gli store appositi. Insomma, nonostante non sia disponibile la versione gratuita fino al 4 gennaio. Se volete quindi buttarvi in un FPS frenetico e divertente durante le festività natalizie, questa è l’occasione che fa per voi, non ve ne pentirete.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete gratuitamente Overwatch? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Blizzard ed al suo sequel in uscita prossimamente.