Overwatch in arrivo su Nintendo Switch?

Secondo un recente leak Overwatch sarebbe in arrivo su Nintendo Switch, con tanto di data di lancio. Tale indiscrezione si rivelerà vera?

A quanto pare i prossimi mesi saranno particolarmente scoppiettanti su Nintendo Switch. Un’indiscrezione ha infatti rivelato come Overwatch sia probabilmente in arrivo anche sull’ibrida di casa Nintendo. Una notizia che, se confermata, porterebbe sulla console nipponica un vero e proprio pezzo da novanta, un titolo capace di captare negli ultimi anni tantissima utenza.

Come se tutto questo non bastasse la stessa fonte ha anche rivelato la data di lancio della possibile conversione, ossia il prossimo 18 ottobre 2019. Se tutto questo si rivelasse effettivamente veritiero non ci sarebbe da attendere quindi molto per provare Overwatch anche su Nintendo Switch.

Overwatch (Nintendo Switch) and Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville is expected to be released on October 18th according to this retail listing leak. Source: https://t.co/HyNaLvhDiB pic.twitter.com/dgN1DJjtgO — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 27, 2019

Ad alimentare le voci sull’esistenza di questa particolare versione dell’opera di Blizzard è inoltre stato un ulteriore leak, emerso sempre recentemente. Un’immagine di una custodia per Nintendo Switch con il logo di Overwatch impresso era infatti comparsa nei giorni scorsi, salvo essere rimossa in fretta e furia successivamente.

Un dirigente di Blizzard ha inoltre affermato in tempi non sospetti: “Portare Overwatch su Switch è veramente una sfida per noi ma la nostra filosofia open-mind ci permette di esplorare sempre nuove piattaforme”

Ovviamente vi invitiamo a prendere tutto quanto riportato con le pinze trattandosi di indiscrezioni ma, considerando la possibile data di lancio, probabilmente ci basterà aspettare ancora qualche settimana per scoprire se effettivamente anche Overwatch approderà sull’apprezzatissima console nipponica.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi il titolo di Blizzard riuscirebbe a risalire le classifiche di vendita approdando su Nintendo Switch?

Come vedete l’esperienza di Overwatch condensata sulla piccola ibrida di casa Nintendo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!