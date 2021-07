Overwatch, la Lega Esport finisce nel mirino governativo

Blizzard è finita nell’occhio del ciclone per il franchise di Overwatch. Prima le critiche, da parte dei fan per il nuovo capitolo della serie e ora invece la faccenda più seria, ovvero il governo statunitense e quell’indagine aperta sulla Lega Esport del titolo dello sviluppatore e publisher di Irvine. È vero, può sembrare assurdo che la polizia indaghi su una competizione di questo genere ma c’è un motivo ben preciso: il salary cap, che a quanto pare sarebbe non rispettato e sarebbe ritenuto troppo morbido dalle autorità competenti.

Andiamo con ordine: negli Stati Uniti diversi sport sono obbligate, per legge, ad avere un tetto degli ingaggi, appunto un salary cap. Al momento negli USA questo sistema è obbligatorio per NHL, NFL, NBA e leghe minori di vari sport ed è proprio su questo punto che verte l’intero caso di cui parliamo oggi. Se è vero che Overwatch è un successo a livello planetario per quanto riguarda vendite e fan base, in realtà a livello di sport vero e proprio dovrebbe rientrare nelle leghe minori. E l’intera League dovrebbe dunque essere soggetta al tetto salariale, che secondo l’antitrust non viene applicato seguendo le normative vigenti.

Al momento la situazione è ovviamente in divenire e difficilmente ci sarà uno stop alla Overwatch League. Quello che sappiamo è che il Dipartimenti di Giustizia (Department of Justice) statunitense ha cominciato a sentire alcuni ex e attuali dipendenti di Blizzard, oltre che il publisher e sviluppatore in persona. Non sappiamo come si risolverà il tutto ma al momento, se ci fosse qualche violazione, molto probabilmente a Irvine arriverebbe una multa piuttosto importante.

La Overwatch League, come detto poco sopra, andrà comunque avanti. L’intervento del governo statunitense però fa pensare che serva necessariamente una regolamentazione a livello globale degli Esport. Per evitare anche situazioni intricate e spinose come questa.