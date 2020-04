Overwatch League, resoconto degli scontri tra Cina e America

Come di consueto durante il weekend si gioca la Overwatch League che in queste ultime settimane, ha dato grande spettacolo anche se tutte le partite vengono giocate online data la situazione di emergenza che sta diventando sempre più grave, sopratutto negli Stati Uniti. Impervia negli scontri la supremazia dei cinesi sui ragazzi a stelle a strisce. All’interno della classifica generale ancora una volta i ragazzi asiatici dimostrano come la loro potenza riesce a devastare anche il più forte dei team americani.

Durante il secondo giorno di questo fine settimana il match più strabiliante è stato quello che ha visto sfidarsi i Vancouver Titans contro il team cinese dei Chengdu Hunters. La vittoria è stata assicurata dai secondi che con un grande slancio di sinergia tra i propri membri, è riuscita a schiacciare i Vancouver. I ragazzi americani sono riusciti a portarsi a casa una sola mappa, dopodiché il match è stato preso nelle grinfie degli asiatici che si sono portati su un 3 a 1 pulito, portandosi a casa la vittoria e acquistando altri importantissimi punti per la classifica generale.

Il grand match della giornata è stato quello tra i Guangzhou Charge e gli Shanghai Dragons per la supremazia della classifica asiatica. Dopo due turni sudatissimi e un Lucio in grande forma da parte di Leejaegon, i Dragons sono riusciti a portarsi a casa la partita non con poche difficoltà, assicurandosi anche il predominio della classifica delle squadre cinesi. Come ogni Domenica sera, sono stati anche annunciati gli eroi bannati per la prossima settimana e dei nuovissimi cambiamenti nella Overwatch League.

Gli eroi bannati saranno unificati in tutte le competizioni, e la modalità competitiva del giorno sarà aperta a tutti. A scegliere gli eroi da bannare inoltre sarà una IA che prenderà in considerazione quegli eroi che rendono le partite uguali e stagnanti. Ecco di seguito il dettaglio completo della giornata:

Chengdu Hunters – Vancouver Titans: 3-1

Shanghai Dragons – Guangzhou Charge: 3-0

Houston Outlaws – Toronto Defiant: 3-2

Philadelphia Fusion – Atlanta Reign: 3-2

San Francisco Shock – Los Angeles Gladiators: 3-0