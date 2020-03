Overwatch League, il debutto dei Cinesi al Day 1

L’emergenza Coronavirus ha messo in pausa decine di eventi nel mondo dell’eSports, facendo si che molte organizzazioni dovessero rischedulare completamente i calendari dei propri tornei, mettendo a repentaglio anche le competizioni più importanti, come successo con Valve e i suoi Major di Dota 2. La Overwatch League invece, sembra aver superato le emergenze e ieri ha messo in scena il Day 1, anche se contava soltanto di 5 match.

Ad aprire le danze del torneo sono stati gli Shangai Dragons contro i Guangzhou Charge. I secondi hanno portato a casa il primo round in modo molto pulito per 100 a zero, ma non è bastato per mettere sotto pressione i dragoni, che sono riusciti a ribaltare la situazione e scavallare lo tsunami dei Charge, portandosi a casa la prima partita. Il secondo match ha visto i due team sfidarsi ad armi alla pari dando spettacolo all’interno di Route66.

Ma nulla da fare, anche questa è stata vinta dai dragoni che si portano sul 2-0. La terza partita doveva essere una grande rimonta dei Charge, ma cosi non è stato. Gli Shangai Dragons si portano a casa la prima partita del Day 1. Potete trovare gli Highlights della partita nel video youtube inserito poco sopra nell’articolo, per ammirare quanta adrenalina c’è stata in questo primo day di Overwatch League.

All’interno del primo giorno di lega, c’è stato il debutto dei Seul Dynasty contro i Los Angeles Valiant, i quali son riusciti a portare a casa un risultato di 3-0, più che pulito trattandosi di un debutto. Una grande giornata dell’eSports in toto, i primi segni di ripresa incominciano a farsi sentire, sopratutto in Cina e Corea dove si sono svolte anche le GSL di Starcraft 2. Ecco i risultati completi di questa prima giornata.

Shanghai Dragons – Guangzhou Charge: 3-0

Hangzhou Spark – Chengdu Hunters: 3-2

Toronto Defiant – Boston Uprising: 3-1

Seul Dynasty – Los Angeles Valiant: 3-0

Los Angeles Gladiators – San Francicsco Shock: 3-1