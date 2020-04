Overwatch League, cambio di format per le competizioni di maggio

Come ben sappiamo in questo periodo molti tornei sono cambiati dovendosi purtroppo adattare alla situazione di emergenza dovuta al Coronavirus. È accaduto sopratutto alla Overwatch League, una competizione che non ha avuto un grosso stop rispetto ad altre competizioni dello stesso tipo. Basti pensare a quanti eventi del mondo eSport sono stati cancellati perché impossibili da organizzare, come il Mid Season Invitational di League of Legends.

La lega del titolo di Blizzard ha però saputo adattarsi, trasferendo le competizioni completamente online anche se durante l’anno erano in attesa altri eventi “live”. Riprendendo a singhiozzo tra marzo e aprile, ora però il format cambierà di nuovo per cercare di mantenere alta la competizione, portando migliaia di dollari in palio in un torneo che si svolgerà per l’intero mese di Maggio. Le squadre della lega saranno divise in due regioni Nord America e Asia, per un totale di 20 squadre che daranno spettacolo all’interno del mondo di Overwatch.

Per i primi tre fine settimana di maggio, le squadre di ciascuna regione completeranno le partite regolari che verranno utilizzate per formare il bracket a eliminazione del torneo. La fase finale invece si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio. Jon Spector, vice presidente della Overwatch League ha anche aperto alla possibilità di nuovi tornei tra giugno e luglio, ma per ora la priorità è l’evento di maggio. Questa settimana, le partite della Overwatch League inizieranno alle 10:00 (ora italiana) del 2 maggio, quando i Guangzhou Charge affronteranno i Seoul Dynasty.

Sembra quindi che delle belle sorprese ci aspettino per il mese di maggio, ed è molto probabile che le squadre ci daranno un grande spettacolo, sopratutto in questo periodo in cui siamo costretti a casa ancora per un po’ di tempo. Siete a conoscenza inoltre di come cambieranno i mondiali di League of Legends quest’anno?