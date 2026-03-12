Le parole di Jeff Kaplan, ex director di Overwatch, stanno scuotendo la community gaming a livello globale. In una lunga intervista rilasciata a Lex Fridman, l'uomo che ha plasmato uno degli hero shooter più influenti della storia ha rivelato i retroscena oscuri che hanno portato alla sua uscita da Blizzard Entertainment, dipingendo un quadro aziendale in cui le pressioni finanziarie legate all'Overwatch League hanno finito per compromettere sia lo sviluppo del gioco che la carriera di chi lo aveva creato. Una testimonianza che riapre il dibattito su come le ambizioni esports possano distorcere le priorità di sviluppo nei live service game, con conseguenze che i giocatori hanno vissuto direttamente sulla propria pelle.

Il momento più dirompente del racconto riguarda un ultimatum che l'allora CFO di Blizzard, Dennis Durkin, avrebbe posto a Kaplan in modo inequivocabile: raggiungere determinati obiettivi di fatturato per Overwatch, altrimenti 1.000 sviluppatori avrebbero perso il lavoro. Kaplan ha definito questo episodio "il più grande momento di rottura che abbia mai vissuto nella mia carriera", il punto preciso in cui sia lui che il suo percorso professionale in Blizzard si sono spezzati. Le cifre esatte degli obiettivi di revenue rimangono censurate per via di un accordo di riservatezza che Kaplan ha firmato e che risulta ancora vincolante.

La radice del problema, secondo Kaplan, affonda nell'eccessivo entusiasmo con cui l'Overwatch League era stata venduta agli investitori. Durante il roadshow di presentazione, la lega esports veniva proposta come "un evento capace di cambiare l'industria", con proiezioni di popolarità paragonabili — o addirittura superiori — a quelle della NFL americana. Un posizionamento che, nelle parole dello stesso Kaplan, equivaleva a "vendere il Ponte di Brooklyn": promesse difficilmente sostenibili dalla realtà operativa di una competizione con team distribuiti tra Londra e Shanghai.

"Sono andati in questo roadshow con un deck di presentazione, e in un deck puoi mettere qualunque cosa e vendere qualunque cosa. Stavano praticamente vendendo l'idea che l'Overwatch League sarebbe stata più popolare della NFL."

Il modello di business originale prevedeva eventi dal vivo con vendita di biglietti e merchandising, ma l'impossibilità logistica di organizzare match fisici con una lega internazionale ha fatto crollare rapidamente queste aspettative. Il merchandise ha generato numeri positivi, ma ben lontani dalle cifre faraonictiche che gli investitori si erano immaginati. Di conseguenza, la pressione per compensare le mancanze economiche della lega è ricaduta direttamente sul gioco e sul suo team di sviluppo.

Questo spostamento di priorità ha avuto conseguenze concrete e misurabili sulla qualità e sulla quantità di contenuti che i giocatori di Overwatch ricevevano. Risorse che avrebbero dovuto alimentare nuovi eroi, mappe ed eventi stagionali per il live service venivano dirottate verso funzionalità legate all'ecosistema esports: integrazione con Twitch, camera spettatore e infrastrutture broadcast. Overwatch 2, il successore che avrebbe dovuto rappresentare l'evoluzione naturale del titolo, divenne nel frattempo una valvola di sfogo per le pressioni commerciali accumulate, con il risultato che il gioco originale fu progressivamente svuotato di supporto.

Sul piano personale, Kaplan ha descritto il suo legame con Blizzard come qualcosa di profondo e identitario: aveva creduto di non voler lavorare mai altrove, immaginava di ritirarsi lì. La rottura con quell'ultimatum ha rappresentato il punto di non ritorno. Con una nota finale priva di veleno ma carica di significato, Kaplan ha aggiunto che, fortunatamente per Blizzard stessa, quel CFO non fa più parte dell'azienda.

Oggi Kaplan lavora con un team ristretto presso lo studio indipendente Kintsugiyama, che ha recentemente annunciato The Legend of California, un open world survival game atteso in Early Access nel corso di quest'anno. Un ritorno alle origini, lontano dalle logiche corporate che hanno segnato gli ultimi anni in Blizzard, e una scelta che molti nella community guardano con interesse: vedere cosa può creare uno dei designer più rispettati del settore quando è libero da pressioni finanziarie esterne sarà uno dei test più affascinanti del panorama indie nei prossimi mesi.