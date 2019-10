Overwatch: disponibile una nuova patch, anche per Nintendo Switch

Blizzard ha rilasciato nella giornata di oggi una nuova patch per Overwatch su Nintendo Switch che promette di risolvere diversi problemi.

Il celeberrimo Overwatch è uscito, non senza qualche sorpresa, poco tempo fa anche su Nintendo Switch, permettendo agli innumerevoli possessori della piccola console ibrida di Nintendo di poter godere anche loro di un titolo di grandissimo livello.

Come riportato anche dall’analisi di Digital Foundry, però, non tutto funzionava per il meglio in tale versione e, sebbene Overwatch fosse comunque più che godibile su Nintendo Switch, diverse problematiche necessitavano di essere sistemate. Per questo motivo Blizzard Entertainment è recentemente corsa ai ripari, pubblicando nella giornata odierna una patch per il celebre titolo. La patch in questione, contenente elementi migliorativi per il gioco in generale, è inoltre presente anche per le altre versioni del titolo.

Ecco tutti i dettagli della patch in questione:

Generale

Risoluzione di bug

La stabilità del titolo è stata migliorata

Risolte alcune problematiche che distorcevano il suono nei PC con processore dual-core

Risolta una problematica che mostrava i giocatori in T-pose durante il Play of the Game

Risolta una problematica con la chat vocale e la modalità riposo

Risolta la problematica che causava il pop-up della schermata di collegamento account ad ogni avvio del titolo

Modifiche agli eroi

Ashe : la visuale dell’arma della skin dello Stregone è stata modificata per renderla meno invadente

: la visuale dell’arma della skin dello Stregone è stata modificata per renderla meno invadente Orisa: risolta una problematica riguardante l’hacking della supercarica di Orisa

Che ne pensate di questa notizia e di Overwatch in generale? Avevate già giocato al titolo o stavate giusto aspettando questa versione per Nintendo Switch?