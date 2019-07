Overwatch: il nuovo eroe è stato svelato per errore?

Una particolare immagine su Twitter ha acceso l'interesse di tutta la community di Overwatch: è in arrivo un eroe tutto nuovo?

Nonostante sia oramai uscito da più di tre anni Overwatch è ancora un titolo giocato da un gran numero di giocatori, fattore che certifica la grande qualità dell’opera di Blizzard. Visto il successo del titolo non sorprende quindi come la celebre software house continui a supportarlo, con sempre nuovi bilanciamenti ed aggiornamenti.

A salire agli onori delle cronache nelle ultime ore non è però una notizia proveniente da Blizzard ma bensì una indiscrezione: un’immagine pubblicata su Twitter ha infatti a quanto pare confermato l’esistenza di un nuovo eroe in arrivo su Overwatch e ne ha soprattutto potenzialmente rivelato l’identità.

Nos preguntan de la veracidad de la imagen, debemos mencionar que la descargamos del blog de noticias de Overwatch Español (AL) y nos dimos cuenta hasta que ustedes nos comentaron. Actualmente en el blog no aparece pero así se veía. pic.twitter.com/2jMsxPmFL1 — OWWC Team México 🇲🇽 (@OWWCMexico) July 18, 2019

Come osservabile nel post qui sopra il team messicano del titolo ha pubblicato una breve schermata di Overwatch, contenente all’interno un misterioso personaggio. In cima alla classifica posta sulla destra svetta infatti un certo Sigma, con tanto di icona correlata. Che sia quindi lui l’atteso trentunesimo eroe del titolo?

Interrogato sulla questione il team messicano si è presto divincolato dalle domande, affermando di non essersi neanche accorto del fatto e soprattutto di aver scaricato l’immagine in questione direttamente dai canali ufficiali spagnoli di Overwatch. Sembrerebbe proprio quindi che Sigma non sia stato vittima di un leak ma che sia invece stata direttamente Blizzard a rivelare erroneamente l’esistenza dell’eroe e le sue fattezze.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi è davvero Sigma l’atteso nuovo eroe di Overwatch? Se la notizia si rivelasse ci sarebbe quindi un nuovo interessante personaggio in procinto di sbarcare sul titolo di Blizzard, siete felici di tale eventualità? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.