Overwatch: problemi con il frame rate, ecco cosa sta accadendo

Overwatch vi sta dando problemi con il frame rate? Tranquilli, non è un problema vostro: ecco cosa sta succedendo con il gioco di Blizzard.

Se siete giocatori di Overwatch, potreste aver sperimentato alcuni problemi durante le vostre partite, sopratutto legati al frame rate. Se avete pensato che fosse un problema solo vostro, be’, non è così. Pare infatti che il recente update del gioco abbia peggiorato le prestazioni di Overwatch. Qual è la causa principale?

A quanto pare, tutto è legato alla chat: ogni volta che viene inviato un messaggio, il frame rate perde qualche colpo. Questo include le emote, messaggi degli utenti e anche comunicazioni automatiche come ad esempio la connessione o disconnessione di un giocatore. Tutto quello che viene comunicato tramite la chat crea problemi. I giocatori PC possono annullare il problema nascondendo la finestra della chat, ma i giocatori console non hanno questa possibilità. Ovviamente sarebbe sufficiente non inviare messaggi, ma non è difficile trovare qualche simpaticone che è in-game solo per dare fastidio ed è quindi felice di sfruttare questo glitch per rovinare la partita ad altri.

Blizzard è però già al corrente della situazione; ecco il messaggio pubblicato su Reddit dal Lead Software Engineer Bill Warnecke: “Salve a tutti, siamo a conoscenza delle segnalazioni per questo problema e stiamo lavorando per risolverlo proprio ora. Perdonateci per il fastidio, faremo in modo di risolverlo il prima possibile. Non abbiamo però un tempo di consegna definito.”

Pare quindi che dovremo attendere ancora un poco prima di poter ottenere una patch correttiva. Fino ad allora non dovremo fare altro se non attendere e spiegare ai nostri compagni di gioco di non inviare messaggi se non vogliono causare problemi. Diteci, anche voi avete sperimentato questi cali di frame? Cosa ne pensate?