Overwatch, la creativa proposta di matrimonio di un giocatore

Un giocatore di Overwatch avanza una creativa proposta di matrimonio alla sua ragazza usando il Workshop. Alla coppia anche le congratulazioni del team.

Non è così raro che all’interno di un titolo online possano anche instaurarsi relazioni sentimentali che arrivano sino al matrimonio. Overwatch non fa eccezione e, in questo caso, la proposta di un giocatore alla sua fidanzata è stata anche molto creativa ed è avvenuta attraverso il Workshop del gioco che permette agli utenti di creare partite e campi di battaglia personalizzati.

L’utente di YouTube Alex Watson ha pubblicato un video intitolato Moirajump proposal che dal punto di vista del personaggio della sua ragazza mostra il modo in cui ha scelto di chiederle di sposarlo. Il giocatore ha chiesto innanzitutto alla fidanzata di provare per lui un percorso del Workshop che aveva realizzato per Moira. La zona in effetti sembra essere un campo di allenamento per fare pratica con il fade jump che permette di raggiungere punti alti della mappa saltando e poi usando l’abilità Dissolvenza del personaggio. Concluso l’allenamento la ragazza ha scoperto che quello che all’apparenza sembrava un percorso a ostacoli formava la scritta Marry Me. La reazione è stata ben documentata dal video.

Su Reddit il giocatore ha spiegato più nel dettaglio i motivi che lo hanno spinto ad avanzare la proposta di matrimonio in questo modo. “La mia ragazza ha sempre usato Moira da quando è stato introdotto questo personaggio e in generale giocare a Overwatch ha rafforzato la nostra relazione – ha spiegato – Quando si è trattato di chiederle di sposarmi, sapevo che dovevo farlo in qualche modo su Overwatch”.

E così quando è stato rilasciato il Workshop il ragazzo, che nella vita fa il programmatore, ha studiato diverse possibilità per riuscire ad avanzare la proposta di matrimonio. L’idea è stata molto apprezzata dalla community del gioco con un successo che neanche i diretti interessati si aspettavano. Nel thread di Reddit è intervenuto anche il game director di Overwatch Jeff Kaplan che ha deciso di intervenire in prima persona per congratularsi con la coppia a nome di tutto il team di sviluppo del gioco.