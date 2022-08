Il leggendario regista e collaboratore di Hideo Kojima, Guillermo del Toro, condivide la sua opinione sulla questione Kojima, Konami e P.T. Sul suo account Twitter, il cineasta sembra ancora un po’ amareggiato per quello che è successo a otto anni esatti dall’annuncio del gioco. Il suo parere, infatti, arriva con un semplice repost a cui del Toro ha aggiunto due lettere in descrizione.

Nell’ottavo anniversario dell’uscita della tanto amata demo di P.T., Kojima ha, infatti, twittato la sua sorpresa per il fatto che fosse passato così tanto tempo. L’autore, ha aggiunto ad una immagine di gioco la frase “Sono già passati otto anni” con tanto di emoji raffigurante un fantasma. In risposta a quel tweet su P.T., il collaboratore Guillermo del Toro ha postato un semplice “F.K.”.

Naturalmente, quelle lettere potrebbero rappresentare qualsiasi cosa. Tuttavia, coloro che hanno familiarità con la rottura pubblica tra Konami e Kojima ricorderanno una certa frase che è stata diffusa e che coincide con quelle lettere: “Fuck Konami”. Se consideriamo che il regista era pronto a prendere parte al progetto, sembra plausibile che Guillermo del Toro nutra ancora risentimento per la questione.

Dopo che la demo di P.T. ha impressionato il mondo, infatti, tutti erano ansiosi di un gioco di Silent Hill che unisse le idee horror di Kojima con quelle macabre dei fantasy di del Toro. Tuttavia, quel gioco non avrebbe mai visto la luce del giorno poiché, non molto tempo dopo, Konami e Kojima si sono separati a causa di incomprensioni e cattiva gestione del progetto. Dopo questa mossa, l’autore ha deciso di mettersi in proprio e coinvolgere nuovamente del Toro in un nuovo progetto. Si tratta ovviamente di Death Stranding, sviluppato con Kojima Productions, che ha avuto un successo enorme sia per la critica che per il pubblico. Kojima sta, inoltre, lavorando su un nuovo titolo in esclusiva con Xbox ma non sappiamo ancora se si tratterà di qualcosa di simile a P.T.