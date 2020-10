P.T. ha un erede e si chiama Visage, ecco quando uscirà

Giusto settimana scorsa è arrivata una notizia che non ha fatto per nulla piacere agli appassionati delle produzioni Sony. P.T., il famoso teaser giocabile del compianto Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro, non sarà compatibile su PlayStation 5 rimanendo confinato nella generazione attuale. A quanto pare però, i ragazzi di SadSquare Studio hanno voluto prendere l’eredità lasciata dal progetto di Konami con il loro Visage, un nuovo titolo horror che sembra rifarsi proprio alle atmosfere del Silent Hills mai rilasciato.

Il periodo di Halloween è il momento perfetto per tutti gli amanti del genere horror, e quest’anno la scelta videoludica è molto ampia. Insieme al fenomeno di successo Phasmophobia e il ritorno di Frictional Games con Amnesia Rebirth, anche Visage sta per lasciare la fase di accesso anticipato per arrivare sul mercato nella sua versione 1.0. Con un nuovo trailer pubblicato su YouTube, i ragazzi di SadSquare Studio hanno annunciato che Visage uscirà il prossimo 30 ottobre.

Visage, che è stato confrontato a P.T. diverse volte durante la fase di accesso anticipato, vuole proporre atmosfere horror che puntano molto sulla psicologia e sull’esplorazione di una casa apparentemente abbandonata. All’interno di questa abitazione si annusa costantemente il passato oscuro della famiglia che l’abitava, che a quanto viene raccontato è stata testimone di brutali e raccapriccianti omicidii.

Nonostante P.T. sia solo un minuscolo pezzettino di un progetto che non ha mai visto la luce, Visage è l’esempio di quanto quel teaser giocabile sia rimasto nel ricordo collettivo dei videogiocatori. Vi ricordiamo che Visage uscirà il prossimo 30 ottobre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questa nuova uscita horror? Lasciateci le vostre opinioni nella sezione dedicata ai commenti.