P.T. la demo giocabile di Kojima a 60fps fa ancora più paura

Sono passati ormai 7 anni da quel fatidico giorno. I possessori di PS4 si sono visti davanti una demo di un misterioso gioco chiamato P.T. La descrizione sul PS Store non aiutava di certo e tutti noi, incuriositi, l’abbiamo scaricata e giocata senza però finirla mai. Ci sono volute diverse settimane per scoprire la risoluzione di alcuni criptici enigmi ma alla fine si è scoperti che l’opera non era nient’altro che un teaser interattivo del nuovo gioco di Hideo Kojima.

Ricorderete bene quel periodo, la gente impazzò letteralmente sia per la nuova opera del papà di Metal Gear sia nel poter vedere un nuovo capitolo di una delle saghe horror più amate di tutti i tempi. Purtroppo, come capita spesso, diversi anni dopo Konami decise di abbandonare sia il progetto che il game director strappando dal petto il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo. Finisce così la storia di P.T., o meglio Silent Hills, un’opera che probabilmente non vedrà mai la luce salvo dietrofront improvvisi da parte dello stesso Kojima o dell’azienda nipponica.

C’è chi si ricorda bene quella demo e chi ancora oggi fa fatica a digerire quello che è successo. Un fan su Reddit ha voluto in qualche modo omaggiare questo progetto sistemando una serie di dettagli e pubblicando il lavoro svolto sulla nota piattaforma. P.T. gira ora a 60 fps con una risoluzione decisamente più pulita della versione 2014. Qui di seguito vi lasciamo la prima parte del filmato.

Rimane un grosso peccato non aver giocato al titolo completo, siamo quasi certi che con le idee di Hideo Kojima poteva uscirne un piccolo capolavoro. Sappiamo però che se non fosse successo questo, probabilmente il game director non avrebbe creato Death Stranding, altro suo recente capolavoro. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, avreste preferito giocare a Silent Hills rispetto a Death Stranding?