Pac-Man compie 41 anni, gli auguri di Nintendo e NBA

Si dice che l’idea della forma di Pac-Man sia venuta a Toru Iwatani proprio mentre stava mangiando una pizza, prendendo un trancio e creando indirettamente l’omino giallo. Rilasciato poi nelle sale giochi il 22 maggio 1980, nel corso degli anni Pac-Man è stato sempre più rilegato alle fondamenta del gaming e sebbene non sia stato il primo personaggio creato nel settore, è ancora oggi riconosciuto in modo unanime come un’indiscussa icona dei videogiochi, al pari di Mario e Sonic.

Oggi la mascotte di Bandai Namco compie 41 anni, e grandi aziende hanno colto l’occasione di omaggiarla sui social network. Prime tra queste è l’account ufficiale di NBA a fare i suoi auguri alla palla gialla, svelando anche un’interessante collaborazione con essa. Il gioco di Pac-Man per iOS e Android sarà protagonista di un evento speciale a tema NBA dalla durata limitata. Si tratta di un modo molto originale per celebrare l’anniversario, e che farà sicuramente piacere ai giocatori statunitensi, più legati al basket rispetto agli italiani.

A seguire c’è anche Nintendo a fare gli auguri a Pac-Man con un post su Twitter accompagnato dall’iconico suono che compie. Il video, in realtà, è preso dai primi secondi del trailer di annuncio di Pac-Man 99, il battle royale recentemente rilasciato in formato free-to-play per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Si tratta senza dubbio di un ottimo modo per celebrare nel nostro piccolo i 41 anni della mascotte di Bandai Namco.

Non poteva mancare Bandai Namco stessa, che per omaggiare Pac-Man e i suoi 41 anni ha annunciato una serie di offerte esclusive sul suo store online. Tra queste troviamo moltissimo merchandise a tema come magliette, Funko POP! e addirittura una statua del personaggio. Difficilmente potete ricordare Pac-Man nelle sale giochi, ma qual è stato il titolo che più avete giocato quando eravate piccoli? Fatecelo sapere con un commento!