La Guardia di Finanza di Novi Ligure ha sequestrato più di mille Pandora Box per il reato di pirateria. Per chi non lo sapesse, si tratta di console assemblate in modo da emulare i vecchi cabinati. Queste, infatti, vengono utilizzate per retrogaming con titoli come Super Mario. Trattandosi, appunto, di giochi protetti da diritti d’autore, le otto persone responsabile del loro assemblaggio e vendita sono state denunciate per violazione di questa legge.

Retrogaming

L’hardware che va a costituire queste console è perfettamente legale. Tuttavia, le Pandora Box hanno già al loro interno migliaia di giochi che sono protetti da copyright. Il problema legale, dunque, si genera a causa della vendita di questi software all’interno della console. I titoli in questione sono tutti legati agli anni ’80 e ’90 e, come detto, contengono personaggi celebri come Super Mario.

In seguito alla denuncia, la procura di Alessandria ha imposto la perquisizione dei magazzini e il sequestro di tutto il materiale illecito. Oltre alle Pandora Box, le quali si presentano con un doppio joystick con pulsanti arcade, sono state sequestrate anche altre console per lo stesso illecito. La procura afferma di aver inferto un duro colpo alla criminalità organizzata grazie a questo sequestro. L’hardware, con circa 6000 giochi installati, è venduto infatti ad un prezzo che si aggira sui 200 euro. Sempre secondo la procura, questo prezzo sarebbe estremamente più basso rispetto al reale valore del prodotto, i cui giochi vengono valutati diverse decine di euro.

Questo provvedimento arriva a solo una settimana di distanza da quello che ormai è conosciuto come LAN-Gate. Pur trattandosi di due situazioni radicalmente diverse, con le sale eSports che, di fatto, non si macchiano di alcun illecito sui diritti d’autore, si tratta di due grandi azioni legali collegate al mondo dei videogiochi. Staremo a vedere se anche questo porterà ad un tentativo di regolamentare prodotti come le Pandora Box.