Panzer Dragoon VR rivisiterà la trilogia per SEGA Saturn

Recentemente lo studio di sviluppo giapponese Wildman ha annunciato di essere al lavoro su Panzer Dragoon VR, un nuovo titolo che entrerà a far parte della storica saga di SEGA. Il titolo si concentrerà sul proporre un’esperienza prettamente in single player per realtà virtuale, e che permetterà ai giocatori di rivivere la trilogia di Panzer Dragoon uscita su SEGA Saturn ossia, Panzer Dragoon, Panzer Dragoon 2 Zwei e Panzer Dragoon Saga.

Wildman ha dichiarato che il titolo verrà rilasciato a marzo 2021 ma non è stato ancora chiarito su quali visori di realtà virtuale. Oltre a queste informazioni, il team giapponese ha voluto confermare che Panzer Dragoon VR sarà giocabile utilizzando la prospettiva in prima persona e consentirà ai giocatori di utilizzare i controller per i dispositivi VR simulando gli spari del drago.

Questo sarebbe già il secondo titolo della saga di Panzer Dragoon a ritornare dopo anni insieme al remake del primo capitolo, annunciato all’E3 2019 e in uscita per Nintendo Switch. Nel caso del titolo per Switch si tratta di una ricreazione fedele all’originale con una grafica e dei controlli migliorati, che si andranno ad adattare ai moderni standard di gioco.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni da parte di SEGA riguardo al primo titolo per realtà virtuale della serie di Panzer Dragoon. Di sicuro sembra che il franchise nato nel 1995 stia per vivere una seconda giovinezza, dopo anni un cui il brand era rimasto assopito. Cosa ne pensate di questo Panzer Dragoon VR? Siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli a riguardo?