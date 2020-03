Panzer Dragoon Remake, la colonna sonora rimasterizzata arriverà in futuro con una patch

Panzer Dragoon Remake è stato di certo una delle sorprese dell’ultima Nintendo Direct Mini. La versione aggiornata dello storico e acclamato titolo per Sega Saturn è stato infatti pubblicata su Nintendo Switch questa settimana senza preavviso e al momento si può scaricare in versione digitale. Uscito nel 1995 il gioco aggiornava la classica formula degli sparatutto a scorrimento permettendo di sparare in tutte le direzioni e non solo frontalmente. A rendere il titolo ancora più particolare avevano contribuito un’ambientazione per certi versi inedita tra fantasy e scenari post-apocalittici e la suggestiva colonna sonora.

Proprio per quanto riguarda le musiche, durante il Nintendo Direct Mini, era stata annunciata anche una colonna sonora rimasterizzata a cura della pianista e compositrice delle musiche originali della serie, Saori Kobayashi che in quel periodo aveva firmato anche la colonna sonora di Nights into Dreams sempre per Sega. Gli utenti che però hanno acquistato Panzer Dragoon: Remake si sono ritrovati con musiche perfettamente identiche all’originale. Su Twitter la questione è stata sollevata da un giocatore italiano al quale ha risposto l’account ufficiale del gioco confermando che al momento non è presente la versione riadattata della colonna sonora.

«Una patch con una versione aggiuntiva della colonna sonora a cura di Saori Kobayashi sarà aggiunta al più presto – si legge nel messaggio – Siamo molto dispiaciuti per l’inconveniente e al momento solo la colonna sonora originale di Panzer Dragoon è disponibile nel gioco».

Panzer Dragoon Remake oltre ad avere una grafica totalmente rinnovata può anche contare su un sistema di controllo leggermente aggiornato che lo rende quantomeno più vicino agli standard odierni degli sparatutto. Al momento il gioco è disponibile solo in digitale e una versione fisica arriverà nei prossimi mesi da parte dell’etichetta Limited Run Games. Il gioco sarà un’esclusiva a tempo su Nintendo Switch: nel corso del prossimo inverno, infatti, è previsto anche l’arrivo su Steam.