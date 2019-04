Paper Beast: dal creatore di Another World un magico mondo VR

Paper Beast è il nuovo gioco, destinato a PlayStation VR, del padre di Another World: ci immergeremo in un mondo colorato e originale.

Paper Beast è un nuovo gioco per PlayStation VR ma, sopratutto, è il nuovo videogame di Eric Chahi, creatore di Another World, Heart of Darkness e From Dust. È in particolar modo il primo gioco citato ad aver segnato il medium intero.

Paper Beast ci permetterà di esplorare un mondo virtuale che sta sbocciando: gli ambienti e gli animali si stanno sviluppando a partire da un codice digitale perduto. La narrazione sarà silenziosa e i giocatori interagiranno con la vita animale che si adatterà alle loro azioni. Paper Beast, stando alle dichiarazioni ufficiali, è una “poetica fusione della tecnologia VR e delle esperienze immersive, costruita attorno a un sistema simulativo molto profondo.”

Eric Chahi ha affermato: “Siamo molto felici di avervi mostrato Paper Beast. Con questo nuovo gioco, vogliamo creare un completo ecosistema, nato ai confini di un sistema di dati. I giocatori saranno i nostri esploratori, pronti a intraprendere un viaggio creativo attraverso un mondo immacolato.

“Con il fantastico team presso il mio nuovo studio Pixel Reef, abbiamo trovato quella libertà creativa necessaria per immergerci in questo lavoro e usare le ultime tecnologie per raccontare la storia di Paper Beast. Non vediamo l’ora di mostra ancora di più“.

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2019. È stato condiviso un primo trailer e una serie di immagini, che potete trovare poco sopra. Diteci, cosa ne pensate del nuovo gioco di Eric Chahi? Vi intriga il suo approdo alla realtà virtuale, oppure avreste preferito qualcosa di più classico?