Paper Mario: The Origami King, annunciato a sorpresa il nuovo gioco per Nintendo Switch

La prima metà del 2020 è stata parecchio avara di nuovi annunci targati Nintendo e i pochi appuntamenti comunicativi della casa di Kyoto non hanno aiutato a rimpolpare il catalogo di Nintendo Switch per i primi 6 mesi dell’anno. Completamente a soprese e al di fuori di un Direct, Nintendo ha da pocco annunciato Paper Mario The Origami King, nuova iterazione della saga con i personaggi in versione “cartacea” del mondo di Super Mario.

Come nel più classico dei Paper Mario, questo nuovo capitolo proporrà agli appassionati una nuova coloratissima avventura fatta di combattimenti a turno e ambientazioni da esplorare ricche di rompicapi e segreti. Ad accompagnare questo annuncio improvviso, Nintendo ha pubblicato sul proprio canale YouTube il trailer di presentazione di Paper Mario The Origami King, all’interno del quale si possono già vedere diverse sezioni del nuovo gioco per Nintendo Switch.

A fine trailer è stata annunciata anche la data di uscita di questo nuovo capitolo della saga di Paper Mario. La più recente esclusiva per Nintendo Switch arriverà sugli scaffali dei negozi, sia fisici che digitali, il prossimo 17 luglio. Il Mario di carta questa volta dovrà affrontare il diabolico piano di Re Olly, volenteroso di conquistare il mondo dei funghi dopo essersi autoincotronato come Re del Regno degli Origami.

Aspettando un prossimo Nintendo Switch, non ancora annunciato, è possibile che la grande N abbia intenzione di presentare alcuni dei prossimi giochi in uscita su Switch a sorpresa tramite i propri proficili social e il canale YouTube, il consiglio quindi è quello di tenere sott’occhio le nostre pagine per non perdervi altri annunci a sorpresa. Cosa ne pensate di Paper Mario The Origami King?