Paradox potrebbe avere novità interessanti nel corso dei prossimi mesi. Lo sviluppatore e publisher, autore di alcuni giochi come Crusader Kings 3, sta infatti per avviare un programma di beta testing del loro prossimo videogioco, ancora da annunciare. Come riportato online, infatti, l’editore è alla ricerca di utenti che possano provare il loro nuovo progetto.

“Volete prendere parte al nostro programma di beta testing? Abbiamo ancora un po’ di posti liberi. Non possiamo assolutamente dirvi nulla fino a quando non verrà firmato l’accordo di non divulgazione”, si legge nel messaggio lanciato da Paradox nel corso degli ultimi giorni. Come avete potuto intuire, dunque, tutti i test sono legati alla firma di un NDA, per evitare eventuali leak del nuovo videogioco attualmente in lavorazione presso i loro studi.

Paradox ha poi successivamente dichiarato che al momento non è possibile divulgare ulteriori dettagli, tra cui il nome del gioco che verrà sottoposto al test. L’unica informazione in merito riguarda però la natura del test. “L’obiettivo della beta è quello di stressare i server di gioco”, si legge nell’annuncio. Il test avrà una durata limitata e si svolgerà dal 5 al 12 settembre 2022.

Ci sono poi ulteriori informazioni emerse direttamente dall’annuncio. In primis a occuparsi del test sarà Paradox Arc, nuova etichetta di publishing, che si dedica esclusivamente a prodotti indipendenti. Difficilmente dunque si tratterà di un gioco di grande profilo, come per esempio Victoria 3, attualmente ancora in sviluppo. Ancora nessun dettaglio quindi, ma è molto probabile che alcuni partecipanti al test riusciranno a svelare ulteriori informazioni sul nuovo progetto dell’editore e sviluppatore. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.