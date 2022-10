Lasciando da parte esperimenti decisamente borderline come Downfall, i giochi horror sono rimasti su alcuni binari ben precisi. Tra questi c’è ovviamente la prima persona, sfruttata da prodotti davvero inquietanti come Visage e la serie di Amnesia. Con Paranormal Tales, però, cambia tutto: il videogioco sviluppato dall’Horror Cam Committee e pubblicato da Joure utilizza infatti un piccolo ma geniale pretesto: non più visuale in prima persona, ma più da “body cam”.

Con questa piccola premessa, è decisamente facile creare un horror davvero molto spaventoso. E sono gli stessi sviluppatori a precisarlo: Paranormal Tales contiene ore e ore di esperienze paranormali, che mirano a cercare di instaurare il più possibile il terrore nel giocatore. “Difficilmente arriverete alla fine del cammino”, si legge sulla pagina Steam ufficiale del prodotto. E guardando il trailer, in effetti, è abbastanza facile capire il perché.

La scelta della telecamera in prima persona è infatti perfetta per due motivi: il primo è quello relativo ai costi, con tutta una serie di animazioni e di modellazione 3D assenti. Il secondo, invece, riguarda l’immersione. La visuale a body cam infatti permette di immergersi ancora meglio all’interno di un bosco oscuro o una casa infestata e potrebbe essere paradossalmente un nuovo punto di riferimento per tutti gli sviluppatori indie alla ricerca di qualcosa di nuovo da implementare all’interno dei loro giochi. Potete dare uno sguardo al trailer di Paranormal Tales subito qui in basso.

Se siete fan dei giochi horror, probabilmente questo titolo ha già attirato la vostra attenzione. Non sperate però di poterlo giocare a breve: Paranormal Tales infatti non ha ancora una data di uscita. A placare la vostra voglia di horror potrebbero però essere utili due giochi di alto alto profilo come il remake di Silent Hill 2 e quello di Resident Evil 4.