Annunciato circa un paio d’anni fa, Park Beyond è ormai quasi pronto per fare il suo debutto sul mercato. Il titolo sviluppato da Limbic Entertainment e pubblicato da Bandai Namco, ha l’obbiettivo di intrattenere gli amanti dei gestionali a tema parchi di divertimento con una nuova esperienza coloratissima e piena di contenuti fuori di testa. Ora, dopo anni di attesa, i fan possono conoscere la data di lancio del nuovo titolo e scoprire qualche dettaglio in più sul gioco.

Park Beyond vi permetterà di creare, evolvere e gestire il parco dei dei divertimenti dei vostri sogni, senza badare a spese e mettendoci dentro le idee più folli che possano venirvi in mente. Tutto questo passerà anche attraverso a una campagna piena di personaggi da scoprire e da obbiettivi da portare a termine. Inoltre, essendo un titolo Bandai Namco, non mancheranno anche tutta una serie di chicche e citazioni ai brand più famosi del colosso nipponico.

Ora, in queste ore, Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment hanno svelato che Park Beyond aprirà i suoi cancelli il prossimo 16 giugno 2023 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Oltre a questo importante annuncio, è stata confermata l’apertura delle prenotazioni in due diverse edizioni. Prenotando il gioco sarà possibile ottenere un bonus speciale: il PAC-MAN Impossification Set, che consiste in una serie di oggetti tra cui giostre esclusive, negozi, animatori e decorazioni.

Ecco quali saranno le edizioni acquistabili e i loro contenuti:

Deluxe Edition (solo Digitale): VISIONEER Edition

gioco base

ZOMBEYOND Impossification Set

L’Annual Pass di Park Beyond: un Season Pass che include i prossimi 3 DLC

Bonus dell’Annual Pass che include un set di vagoni bonus che darà accesso a cinque skin esclusive per i vagoni delle montagne russe

Collector’s Edition: IMPOSSIFIED edition

Tutto quanto compreso nella VISIONEER Edition

La versione fisica e digitale della Colonna Sonora creata da Olivier Derivière

La statuetta dell’Omnicar

Artbook

Poster

Cordino & badge

Il BEYOND SEAS Set

