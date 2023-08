Avete presente quei videogiochi seri, impegnativi, che vi immergono completamente in una storia e un gameplay coinvolgenti? Bene, dimenticateveli e rimpiazzateli con Party Animals. Il nuovo brawler sviluppato da Recreate Games vi catapulterà nei panni di svariati animali a dir poco adorabili, i quali devono… fare a pugni in una serie di minigiochi esilaranti.

Durante la Gamescom 2023 ho avuto modo di provare il gioco, provando alcune delle modalità insieme a colleghi e sviluppatori. Il risultato? Mezz’ora di risate e un livello di competizione altissimo.

Adorabili, ma letali

Se avete mai giocato a Gang Beats, gioco che aveva spopolato svariati anni fa, farete presto a capire le meccaniche di Party Animals: dovrete essenzialmente prendere a botte gli altri giocatori in modo molto goffo e buffo, cercando di ottenere vari risultati in base alla modalità di gioco. Durante l’anteprima ho avuto modo di provarne tre, di cui una “standard” nella quale, divisi in squadre da due, otto concorrenti dovevano picchiarsi fino a far stramazzare al suolo gli avversari, determinando alla fine la coppia con maggiori uccisioni.

Oltre ai semplici pugni è possibile afferrare gli altri giocatori per lanciarli, correre, arrampicarsi sui muri per evitare una nebbia di gas tossico, e impugnare armi molto poco serie come boomerang, martelli giocattolo e persino uno sturalavandini. Il vero divertimento, però, almeno per quanto mi riguarda, è arrivato con le altre due modalità che ho provato: una simil-partita di calcio in cui bisognava far entrare una palla comicamente grande nella porta avversaria — sempre prendendo a pugni l’altra squadra — e una modalità in cui ogni gruppo doveva riuscire a portare nella propria base degli orsetti gommosi.

A livello grafico Party Animals è estremamente piacevole e semplicemente adorabile: ogni personaggio è stato creato con cura, con ben dodici animali tra cui scegliere e personalizzare con abiti diversi. Al netto di qualche calo di frame, probabilmente dovuto dalla connessione in fiera, il fatto che si possa giocare sia online che offline è sicuramente un plus-ultra, e la speranza è che il titolo, una volta uscito, venga supportato per non cadere nel dimenticatoio dopo poco come la maggior parte dei giochi del genere. E, a proposito di uscite, Party Animals è previsto per il 20 set 2023, con il rilascio su PC e Xbox Series X|S e Xbox One.

Tirando le prime somme su Party Animals

Insomma, se siete amanti dei titoli molto poco seri, adorabili e perfetti da giocare con gli amici per generare un po’ di sana competizione, dovete decisamente tenere d’occhio Party Animals. I teneri animaletti che potrete impersonare vi faranno sciogliere il cuore, ma le sfide contro gli altri giocatori accenderanno la vostra sete di vittoria.