Volete passare un Natale all’insegna del brivido e del retrogaming? Allora Itch.io ha quello che fa per voi, grazie al Madvent Calendar. La popolare piattaforma sta infatti ospitando un giveaway di 24 giochi a tema horror. Si tratta ovviamente di prodotti indipendenti e non dei tripla A, che però potrebbero rappresentare un ottimo diversivo a quell’atmosfera puramente natalizia fatta di gioia, semplicità e amore.

Il calendario dell’avvento di Itch.io è stato lanciato a inizio dicembre (e sì, è colpa nostra, lo sappiamo, siamo in ritardo). Questo però non significa che non ci sia possibilità di accesso ai giochio più vecchi. Tutto quello che dovete fare è semplicemente recarvi a questo indirizzo e scaricare il client, di appena 1GB. Al suo interno sono già presenti 21 giochi, con altri tre che rimangono in attesa di essere sbloccati fino al 24 dicembre 2022, classico giorno in cui terminano tutti i calendari dell’avvento.

Non è la prima volta che Itch.io prova a regalarci un Natale horror, tutt’altro. Il Madvent Calendars è infatti arrivato alla sua terza edizione e se avete perso le prime due (comprensibile, visto la nicchia a cui si rivolge questa iniziativa) potete recuperare quello del 2020 e del 2021 semplicemente cliccando sui link. Sempre, ovviamente, se troverete il tempo (e il coraggio) di giocarli tutti.

Non aspettatevi di trovare delle copie e dei cloni: il Madvent Calendar 3 di Itch.io vi farà passare un Natale horror con 24 giochi tutti diversi per genere: troviamo infatti puzzle game, giochi di ruolo più classici, un’avventura in stile Myst e molto altro. L’unico punto di collegamento è la grafica. Tutti i titoli sono infatti realizzati in stile PlayStation 1, sempre più apprezzato di questi tempi come dimostrano i demake realizzati da alcuni abili programmatori. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.