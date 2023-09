Sony ha lanciato un’iniziativa promozionale allettante per gli acquirenti di una nuova console PS5, chiamata “Upgrade Program”. Al momento, questa offerta è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti ma si attendono notizie in merito all’attivazione di questa promozione nelle altre regioni.

Per partecipare a questo programma, è necessario essere cittadini degli Stati Uniti, avere almeno 18 anni e aver acquistato una nuova PS5 entro il 20 ottobre 2023. Gli acquirenti che soddisfano questi requisiti hanno l’opportunità di ricevere gratuitamente un gioco digitale per PS5 da una selezione di titoli prestabiliti.

L’elenco dei giochi, tra cui è possibile scegliere, include alcuni dei titoli più acclamati per PS5, praticamente tutti appartenenti al catalogo first party di Sony con l’unica eccezione di Death Stranding: Director’s Cut.

L’elenco dei titoli che fanno parte della promozione “Upgrade Program” è il seguente:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

Questa iniziativa promozionale offre ai nuovi acquirenti di PS5 la possibilità di aggiungere uno di questi titoli alla loro libreria di giochi senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, differentemente dalla PlayStation Plus Collection, il titolo scelto dai clienti non sarà vincolato a nessun tipo di abbonamento, risultando acquistato regolarmente.

È chiaro che, con l'”Upgrade Program”, Sony stia cercando di incentivare ulteriormente le vendite della console, tentano di raggiungere le ambiziose previsioni di vendita per l’anno fiscale in corso.

Questa iniziativa si aggiunge ad altre promozioni, e sconti, che Sony ha lanciato in vari mercati durante l’anno corrente, dimostrando l’impegno del colosso giapponese nel conquistare il settore. Con offerte come queste, difatti, Sony non mira solamente ad accrescere il volume delle vendite di PS5, quanto più a consolidare la sua posizione dominante nel mercato delle console.