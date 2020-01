Patapon 2 Remastered: data di uscita per PS4 annunciata, manca pochissimo

Patapon 2 Remastered è stato annunciato nel 2017. Un anno dopo è stato rilasciata la remaster del primo gioco e, ora, possiamo scoprire la data di uscita del secondo capitolo. Uscito nel 2008 su PSP, arriva ora su PlayStation 4. La data di uscita è nientemeno che il 30 gennaio 2020, ovvero tra soli tre giorni. Manca veramente pochissimo all’arrivo del gioco.

Oltre a lasciarvi trailer e immagini del gioco qui sotto, vi ricordiamo anche che Patapon 2 Remastered è un gioco d’azione e piattaforme 2D basato sul ritmo. La trama segue le avventure della tribù Patapon che, separata dai propri compatrioti dopo l’attacco di un Kraken, è naufragata su una terra misteriosa. Il giocatore interpreta il dio dei Patapon e deve guidarli in combattimento in una serie di scontri ritmici dallo stile tribale.

L’opera include più di trenta missioni di vario genere, come caccia, scorta, scontri con i boss ed esplorazione di molti ambienti. Patapon 2 Remastered richiede di comporre il proprio esercito in modo strategico, equipaggiando armi e armature e decidendo dove posizionarlo nella battaglia. Ci sono poi tutta una serie di minigiochi e varie sorprese.

Sarà disponibile in formato digitale tramite il PlayStation Store dal 30 gennaio 2019 al prezzo di 14.99 euro. Su PlayStation 4 proporrà una risoluzione 1080p e su PlayStation 4 Pro raggiungerà invece il 4K. Lo schema dei controlli è stato ricreato per adattarsi al Dualshock 4 e per sfruttare le caratteristiche uniche. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Sony PlayStation? Giocherete a Patapon 2 Remastered fra pochi giorni?