Path of Exile: disponibili le Mistery Box gratuite, un regalo per la quarantena

Path of Exile, il titolo sviluppato dal team di Grinding Gear Games, si è recentemente aggiornato con la nuova espansione free-to-play Delirium. Le novità, però, non finiscono qui: questa mattina lo sviluppatore della casa ha infatti comunicato attraverso il blog ufficiale del gioco che in vista dell’attuale situazione causata dal COVID-19 rilasceranno gratuitamente delle Mistery Box da riscattare all’interno del gioco.

Questa iniziativa è stata pensata per poter venire incontro ai giocatori di tutto il mondo che al momento si trovano costretti a rimanere a casa per via delle restrizioni emanate dal governo. Come indicato dalla software house, per poter riscattare le Mistery Box bisognerà collocarsi direttamente nello store del gioco: una volta visitato, la scatola verrà aggiunta al proprio account.

Grinding Gear ha poi specificato che per poterle ricevere in omaggio sarà necessario avere un account personale, inoltre non saranno accessibili se si andrà direttamente sulla pagina web del gioco. Le Mistery Box rimarranno disponibili per una settimana sia su PlayStation 4, che su Xbox One e PC. Riguardo invece lo sviluppo del secondo capitolo di Path of Exile, gli sviluppatori non hanno espresso nessuna opinione, anche se il messaggio passato questa mattina indica chiaramente che il team voglia continuare a supportare il primo capitolo, dimostrato con l’espansione arrivata il 13 di marzo.

Se vi foste persi questo contenuto, l’espansione Delirium ha introdotto diversi contenuti come: il nuovo sistema di Cluster Jewel, nuove abilità e gemme di supporto, nuovi boss e orribili demoni, inoltre nel corso della stagione verranno introdotti altri potenziamenti e dei miglioramenti all’endgame Atlas. Si potranno andare ad estendere l’albero delle abilità passive posizionate nel Cluster Jewls, consentendo di andare ad aggiungere una delle 280 nuove Notables Skills. Per maggiori informazioni a riguardo di questo titolo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito in attesa di sapere anche qualche dettaglio in più sul secondo capitolo della serie. Fateci sapere con un commento se siete riusciti a riscattare le Mistery Box.