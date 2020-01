Path of Exile: ecco quando verrà annunciata la prossima espansione

Gli sviluppatori di Path of Exile, Grinding Gear Games, hanno recentemente annunciato il sequel del loro action RPG isometrico free-to-play, ma sembra che il 2020 sarà un anno pieno di impegni e di novità per la software house neo zelandese. Esattamente come l’anno scorso, lo studio lancerà quattro espansioni per Path of Exile insieme al prossimo aggiornamento 3.10.0.

Gli appassionati possono quindi aspettarsi l’annuncio verso la fine del mese febbraio, anche se a detta del team di sviluppo “i tempi possono variare di una o due settimane rispetto a quelli dell’anno scorso, mentre lavoriamo su varie festività, eventi e ci assicuriamo che quelli più grossi abbiano abbastanza tempo per essere testati. ”

Il team sta lavorando anche sull’aggiornamento 4.0.0, ovvero Path of Exile 2, e si aspetta di poter mostrare dei nuovi contenuti verso la metà dell’anno, potenzialmente entro il prossimo l’E3 2020. C’è anche la possibilità che venga proposta una beta pubblica alla fine dell’anno corrente. Anche il team che si occupa della versione console del titolo si sta espandendo, in modo che gli aggiornamenti per tale versione possano essere spinti più velocemente mentre il lavoro su Path of Exile Mobile continua.

Path of Exile 2 includerà la campagna del gioco originale fin dal momento del rilascio, ed il sequel potrebbe arrivare anche sulle piattaforme di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X oltre che su PC. Siete curiosi di vedere in cosa consisterà la prossima espansione del titolo free-to-play sviluppato da Grinding Gear Games?