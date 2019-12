Payday 2: niente aggiornamenti per la versione Switch

In particolare, nel corso delle ultime ore la compagnia di sviluppo Overkill Software ha annunciato che purtroppo non sono previsti ulteriori aggiornamenti per la versione Nintendo Switch di Payday 2, che quindi non riceverà lo stesso trattamento previsto per le controparti su PC e PlayStation 4, nonostante questa fosse l’intenzione iniziale, a detta degli sviluppatori stessi.

Tra le altre cose, la compagnia di Payday 2, Starbreeze, ha recentemente vissuto dei periodi di crisi, poi fortunatamente superati, con il lancio del futuro Payday 3 previsto in un periodo compreso tra il 2022 e il 2023, non senza il sacrificio di numerosi dipendenti che sono stati licenziati.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa Starbreeze in merito ai futuri piani di aggiornamento del titolo e della serie in generale, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che Payday 2 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e ovviamente anche PC. Voi state giocando a questa recente versione per la console ibrida di Nintendo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!