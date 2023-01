Tutti coloro attualmente in attesa di Payday 3 non avranno ancora molto da aspettare. Prime Matter e Starbreeze Studios hanno deciso di dedicare a tutti loro un nuovo teaser trailer in apertura all’anno nuovo, con tante nuove informazioni sul videogioco.

Questo video, infatti, oltre a confermare il logo ufficiale del titolo ne sottolinea l’uscita su PS5, Xbox Series X/S e PC, accompagnando il tutto, finalmente, con la pagina Steam dedicata in cui è possibile cominciare a farsi un’idea riguardo alla trama e a tutto il resto.

“Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita gli appassionati si sono divertiti nel brivido di una rapina in banca perfettamente pianificata ed eseguita. Questo è ciò che rende Payday un’esperienza FPS cooperativa molto dinamica e senza eguali”, si legge nella descrizione del gioco. “Torna dalla pensione alla vita criminale nei panni della Payday Gang, fra l’invidia dei loro coetanei e l’incubo delle forze dell’ordine che li perseguitano ovunque vanno. Diversi anni dopo la fine del regno di terrore a Washington DC, i membri della crew si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li aveva spinti al pensionamento anticipato”.

In base a quello che sappiamo le immagini presenti nel teaser dovrebbero essere tratte da una versione pre-alpha di Payday 3. “Questo è il suo anno”, confermano le varie sequenze attualmente disponibili sul web, rassicurando ancora una volta i fan di sempre.

Sempre nella pagina Steam, inoltre, è possibile scorgere alcune immagini che confermano l’adattamento in italiano sottotitolato, con il doppiaggio inglese. Non è la prima volta che vi anticipiamo qualcosa su Payday 3 e sembra proprio che la lunga attesa verso questo titolo verrà finalmente premiata.