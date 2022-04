Dobbiamo ammetterlo: il fascino di Payday è difficilmente raggiungibile da parte di altri giochi. Non stiamo ovviamente parlando del successore, ma del primo, indimenticabile capitolo che ha saputo far scoccare la scintilla ai tantissimi affezionati del franchise. Purtroppo, si sa, il comparto grafico e più in generale quello tecnico si fanno sentire. Se però cercavate una buona ragione per riavviare la versione originale del titolo, questa mod fa per voi.

Come avrete potuto intuire, infatti, oggi parliamo di una particolare mod per Payday, che aggiunge il Ray Tracing sfruttando un trucco oramai notto a tutti. La mod in questione infatti non agisce direttamente sul sistema di illuminazione, ma implementa in realtà un reshade che cerca di simularne l’effetto sulle superfici e sull’ambiente di gioco. Il risultato è comunque notevole, come dimostrano gli screenshot caricati su ModDB, e questa mod viene promossa a pieni voti dagli utenti che hanno avuto modo di provarla.

Questo reshade è decisamente importante, non solo per una questione estetica, ma anche di gameplay. In Payday infatti tutto si basa su ciò che succede dietro l’angolo, tra una retata e un imprevisto. L’utilizzo del Ray Tracing permette dunque di riuscire a scoprire quello che succederà e quali ostacoli si incontreranno nel cammino, proprio grazie ai riflessi “next gen”. Se volete provare la mod il nostro consiglio è quello di visitare immediatamente la pagina di ModDB, disponibile a questo indirizzo.

Payday è probabilmente uno dei giochi più divertenti che si siano mai visti sul mercato. Le vendite all’epoca non furono entusiasmanti, ma bastarono a produrre un sequel. Dopo anni di incertezze, in aggiunta, il terzo capitolo sembra che oramai si farà e la sua uscita è fissata per il 2023. Tutto questo, ovviamente, salvo rinvii dell’ultimo minuto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.