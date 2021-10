PC Building Simulator: numeri da record per il simulatore di Master Race

Nell’ultima settimana Epic Games ha regalato PC Building Simulator, un videogioco dove.. si assemblano computer. E visto che nella vita reale sta diventando sempre più complicato potersi assemblare una macchina da gioco, vista la crisi di semiconduttori che ha reso le schede video sempre più difficili da reperire a prezzi di listino, i giocatori hanno deciso di rivolgersi in massa ad un gioco in grado di colmare le loro mancanze. E in effetti del gioco sono decisamente pazzeschi.

PC Building Simulator è infatti disponibile gratuitamente da giovedì 7 ottobre 2021 sul client di Epic Games. Nelle prime tre ore in cui è stato possibile scaricarlo si sono registrati circa 1milione di download, per poi arriva 24 ore dopo a raggiungere l’incredibile cifra di 2,5 milioni di riscossioni. Incredibile vero? Ci sono però altri motivi per cui il gioco ha raggiunto un successo simile.

Il titolo infatti non è solo un simulatore ma anche una sorta di vetrina per i produttori di hardware. PC Building Simulator è infatti stato pubblicato nel 2018 da parte di The Irregular Corporation e fin da subito ha saputo attrarre diversi giocatori e l’attenzione di brand come EVGA, NZXT, ROG, Razer e molti altri, che hanno stretto un accordo con gli sviluppatori e il publisher per lanciare dei DLC a tema. Il supporto è stato dunque notevole, anche a livello di espansione: c’è addirittura la possibilità di giocare nei panni di un tecnico computer che si preoccupa di aggiustare i PC di un team esport.

Per celebrare l’incredibile successo di PC Building Simulator, The Irregular Corporation ha lanciato una serie di saldi decisamente importanti. Tutti i DLC del workshop sono infatti disponibili con il 10% di sconto, mentre l’espansione Esports Expansion Career Pack è disponiile con il 50% di sconto. Chiunque abbia comprato i DLC prima degli sconti, infine, riceverà addirittura un refund parziale sul suo account. Splendido, no?