Se il Giappone è un po’ la patria dei dolci ricordi d’infanzia legati ai videogiochi (grazie alle console, ovviamente), nel corso degli anni i giocatori giapponesi si sono sempre più allontanati dal concetto di gioco casalingo, favorendo altre piattaforme come per esempio quella mobile. Ora, vicino ai device iOS e Android (oltre che quelli Nintendo), si è però affiancato anche il PC. Come riportato dal Dr. Serkan Toto, analista di mercato, il mondo del gaming su computer in Giappone è infatti esploso, tanto da diventare tre volte più grande di quello console.

Nello studio, disponibile nella sua interezza a questo indirizzo, Toto analizza come nel corso degli ultimi anni il mercato PC si sia evoluto, tanto da diventare circa il doppio più grande rispetto al 2018. I dati analizzati fanno riferimento allo scorso anno ed è molto probabile che quelli del 2022 siano decisamente migliori rispetto a questi.

I confronti con gli anni precedenti sono utili a darci una dimensione corretta di quanto sia popolare il gaming su PC in Giappone. Nel 2015, per esempio, solamente 11 milioni di giocatori si identificavano come PC gamer. Oggi siamo intorno ai 16 milioni. In aggiunta, di questo nutrito gruppo, oltre 4 milioni di giapponesi hanno riferito di giocare solamente su computer.

Ci sono diversi fattori su questo matrimonio improvviso, a partire dalla concezione stessa dei giocatori giapponesi per il computer. In realtà l’amore per l’hardware non se n’è mai andato del tutto, e la pandemia da COVID-19, assieme all’impossibilità di avere una PS5 in tempi brevi (e con norme sempre più stringenti per evitare i bagarini), ha accelerato questo ritorno di popolarità dopo i primi anni ’80. In aggiunta i giocatori giapponesi hanno accettato ancora di più le produzioni straniere e quelle più piccole, definite comunemente come “indie”. Tutti elementi che hanno portato a una crescita del mercato, dopo anni di immobilismo e che probabilmente faranno crescere ancora di più questo settore.