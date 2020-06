PC Engine Core Grafx Mini disponibile presso Amazon Italia

Sicuramente negli ultimi anni il retro gaming sta riscuotendo un discreto interesse e successo. Notiamo alle volte come alcuni nuovi progetti richiamino drasticamente le opere uscite durante la fine degli anni ’80 ed inizio ’90, facendo così scaldare il cuore a migliaia e migliaia di “veterani”. Proprio in questi giorni l’azienda nipponica Konami ha annunciato una nuova console chiamata PC Engine Core Grafx Mini che in Italia verrà venduta esclusivamente da Amazon al prezzo di 109,99€ con all’interno la bellezza di 57 titoli PC Engine inclusi.

PC Engine Core Grafx mini include quindi un vasto catalogo di giochi pre installati (potete vedere il trailer rilasciato proprio qui di seguito), non possiamo non citare ad esempio il secondo gioco sviluppato da Hideo Kojima, Snatcher rilasciato per MSX 2 e NEC PC-8801 nel lontano 1988. Presso Amazon, oltre alla console, saranno disponibili anche diversi accessori, ovvero un controller con opzione di fuoco automatico ed il multitap al prezzo di 29,99€ cadauno. Di seguito, oltre al trailer, potete dare una occhiata alla lista completa dei 57 giochi disponibili. Inoltre, se non siete a conoscenza di questa retro console, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dettagliata.

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ’93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&I

Akumajō Dracula X Chi No Rondo

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman ‘94

Bomberman Panic Bomber

Chō Aniki

Daimakaimura

Dragon Spirit

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga ’88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius (Nemesis)

Gradius II Gofer No Yabō (Nemesis II)

Jaseiken Necromancer

Nectaris (Military Madness)

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryūkenden (Ninja Gaiden)

PC-Genjin (Bonk)

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan Mark 2

Star Parodier (Fantasy Star Soldier)

Super Darius

Super Momotarō Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu (China Warrior)

The Legend of Valkyrie

Ys I&II

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete PC Engine Core Grafx Mini? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti a questa retro console, ricordandovi che questa verrà distribuita in Italia, Francia e Regno Unito.