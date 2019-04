PC Gaming Show 2019: confermato per il prossimo E3

Il PC Gaming Show 2019 ha finalmente una data e un orario precisi: ecco cosa sappiamo sulla conferenza dedicata al mondo PC dell'E3 2019.

Oggi, il quinto PC Gaming Show annuale è stato annunciato per l’E3 2019. Andrà in diretta stream il 10 giugno alle 19.00, ora italiana, via Twitch. Si tratta di una interessante occasione per scoprire alcune novità legate al mondo PC. Satisfactory di Coffe Stain, recentemente entrato in accesso anticipato, è uno dei vari titoli che saranno mostrati.

Lo scorso anno, il PC Gaming Show ha raggiunto un picco di 1.9 milioni spettatori in live: un risultato non di poco conto. Sicuramente ci sarà qualche sorpresa: un candidato è Griftlands di Klei Entertainment, annunciato due anni fa al PC Gaming Show 2017, del quale si è saputo molto poco a oggi.

Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che, pur con qualche defezione, l’E3 2019 è ancora vivo e vegeto. Sappiamo che Sony non sarà presente a Los Angeles, mentre EA abbandonerà il classico formato da conferenza e si dedicherà a una serie di live stream.

Le altre conferme arrivano anche da Microsoft e Ubisoft, entrambe intenzionate a mantenere la stessa struttura degli ultimi anni. Anche Bethesda sarà presente alla kermesse, pur non mostrando alcunché di The Elders Scrolls VI e Starfield, purtroppo.

TES VI non sarà dei nostri quest'anno

Per ora non si conosco altri dettagli sul PC Gaming Show 2019, speriamo di avere qualche anticipazione in merito: o forse no, preferite rimanere all’oscuro, così da essere sorpresi all’E3? Oppure credete che tanto vale sapere tutto in anticipo, così da non “soffrire” nell’attesa?