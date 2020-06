Atlus parteciperà al PC Gaming Show

Insieme all’evento dedicato ai giochi per PlayStation 5, la scorsa settimana avrebbero dovuto svolgersi diverse conferenze digitali con lo scopo di porre l’attenzione dei giocatori sui giochi di prossima uscita. Oltre a Sony, anche gli organizzatori del PC Gaming Show hanno quindi deciso di posticipare il tutto per supportare le proteste USA, ma questo sabato la conferenza dedicata al mondo del PC Gaming prenderà finalmente il via, anche con qualche sorpresa già confermata come la presenza di Atlus.

Il sito Acceswire ha pubblicato di recente quella che sarà la line up parziale delle compagnie videoludiche che parteciperanno al prossimo PC Gaming Show di sabato 13 giugno. Tra le molteplici software house, una su tutte ha già attirato l’attenzione degli appassionati. Parliamo di Atlus, la compagnia giapponese che ha tra le proprie fila di lavori uno dei giochi più amati degli ultimi anni; Persona 5.

Nella lista dei partecipanti allo show è possibile scorgere anche altre compagnie di grande importanza quali: 2K, Dontnod, Funcom, Rebellion, SEGA, Amazon Game Studios e tante altre. Saranno oltre 50 gli studi di sviluppo che mostreranno annunci in esclusiva mondiale, sessioni di gameplay dei giochi di prossima uscita e interviste sui progetti futuri.

Come promesso dalla redazione di PC Gamer, l’edizione 2020 del PC Gaming Show sarà la più grande e varie che sia mai stata organizzata in questi anni. L’appuntamento è quindi per questo sabato 13 giugno a partire dalle ore 20:00, orario italiano. Cosa vi aspettate dalla presenza di Atlus nel prossimo PC Gaming Show? C’è qualche annuncio in particolare su cui sperate?