Ieri sera, poco dopo l’Xbox and Bethesda Showcase, si è tenuto anche il PC Gaming Show, un lungo evento di due ore tenuto da PC Gamer dove sono stati annunciati una carrellata di nuovi giochi, ovviamente in uscita su computer. Non vi mentiremo, non tutto è super interessante, ma ci sono delle gemme che valgono decisamente la pena di essere spulciate come Frostpunk 2, Citizen Sleeper 2 e Path of Exile 2.

Se vi foste persi la conferenza, di seguito troverete un recap completo di tutti i trailer presentati, cosicché possiate dare un’occhiata ai giochi che più vi interessano. Buona visione!

Frostpunk 2: The City Must Not Fall

Nivalis

Jumplight Odyssey

Road to Vostok

Ebenezer and the Invisible World

Warhaven

D.O.R.F

Saleblazers

Eternights

Pax Dei

Path of Exile 2: Aggorrat Teaser

Ferocious

Islands of Insight

Lords of the Fallen

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Dread Pilots

Undead Inc.

Altered Alma

Invector: Rythm Galaxy

Questo è tutto per quanto riguarda gli annunci del PC Gamer Show? Cosa ne pensate? Prima di lasciarvi, vi invitiamo a dare uno sguardo anche ai recap dell’Xbox and Bethesda Showcase e del Summer Game Fest qualora ve li foste persi.