Nel corso degli ultimi giorni, PlayStation ha annunciato la possibilità di aggiornare il proprio DualSense anche via PC. Non è una novità che oramai qualsiasi hardware si possa aggiornare: gli update, anche quelli dei controller, servono a garantire un corretto funzionamento di tutte le feature di ogni device, oltre che curare alcuni bug che possono portare a disconnessioni improvvise oppure (ancora più grave) input lag che rovinano le prestazioni in-game, specialmente quelle su giochi del genere first person shooter.

Il processo di aggiornamento del DualSense era legato al possedimento di PlayStation 5. Non c’è da stupirsi: il controller nasce proprio per accompagnare la nuova console di casa Sony. Nonostante ciò, fin dal lancio della piattaforma nipponica, il DualSense era perfettamente funzionante anche su PC, seppur privato delle sue funzioni più interessanti come il feedback aptico. Nonostante ciò, il DualSense è sempre più usato dai giocatori Steam ed Epic Games, e ora, con la possibilità di aggiornare il tutto, Sony ha sicuramente fatto la mossa giusta, slegando una parte importante dal possedere una console.

Per aggiornare il vostro DualSense non serve tantissimo. C’è bisogno, in primis, di avere una connessione internet e di scaricare poi il software ufficiale. A questo punto sarà necessario collegare il controller al PC con il cavo in dotazione e lanciare il programma: nel caso fosse presente un firmware più recente, si seguiranno le istruzioni a schermo e l’update verrà applicato in maniera automatica.

Il DualSense non è ovviamente l’unico controller che tende ad aggiornarsi. Su PC è possibile effettuare anche l’update dei firmware dei controller Xbox. Anche in questo caso serve ovviamente un software, che si trova facilmente sullo store di Windows e che rende l’intera procedura ancora più user friendly. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.