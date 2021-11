PC premiato come miglior piattaforma di sempre! Ora è davvero master race

La giornata di ieri è stata probabilmente una delle più discusse di questo mese. Durante i Golden Joystick Awards, meglio conosciuti come People’s Gaming Award. Tra le premiazioni che vi abbiamo segnalato quella inerente a Dark Souls come miglior titolo di sempre ha fatto storcere il naso a molti, non per il fatto che l’opera sia brutta anzi, negli ultimi dieci anni il termine souls like è entrato di prepotenza nelle case dei videogiocatori, ma per il fatto che è riuscita a battere mostri sacri del calibro di Tetris o DOOM, testimoniando come forse certi utenti non abbiamo votato con cognizione di causa.

In ogni caso l’ambito premio ha commosso il director Hidetaka Miyazaki che ha ringraziato tutti i fan, oltre a questo ha festeggiati per un’altra statuetta, quella come miglior gioco più atteso, vinta da Elden Ring in arrivo il prossimo 25 febbraio. Dopo queste due premiazioni ecco che durante i Golden Joystick Awards viene assegnato un altro premio che farà certamente discutere, vale a dire quello rivolto all’Ultimate Hardware of All Time.

A vincere il riconoscimento è stato il PC, battendo la concorrenza delle console che hanno fatto la storia come PlaStation, PlayStation 2 e Super Nintendo. A ritirare il premio, ovviamente, Gabe Newell, capo di Valve ed una delle menti dietro al progetto Steam, che ogni mese macina record su record di utenza e che propone offerte e promozioni da capogiro.

“Giocatori e sviluppatori hanno tratto enormi benefici dalle inflessibili innovazioni introdotte con il PC Gaming“, ha commentato così Gabe. Una premiazione che probabilmente farà discutere, e per questo vi invitiamo a dirci la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. C’è da dire che il PC è riuscito nel corso degli anni ad evolversi in modo magistrale, probabilmente l’intenzione del premio in sé era proprio quella di sottolineare questo fattore estremamente importante.